"Газпром" розкрив собівартість видобутку газу: показник - найнижчий у світі

Собівартість видобутку «Газпрому» залишається найнижчою в світі: близько $20 за 1000 куб. м, незважаючи на те, що компанія вводить нові важкодоступні родовища, розповів "Відомостям" заступник глави правління «Газпрому» Олександр Медведєв.

«Жили і за $65 за 1000 куб. м. Нам не потрібні космічні ціни, нам потрібні ціни, які дозволять нам займатися нашою роботою», – зазначив Медведєв. Собівартість $20 за 1000 куб. м включає податки, пояснив представник «Газпрому».

Читайте такожУ "Газпромі" поскаржилися на різке падіння доходів через низькі нафтові ціниУ 2010 р. собівартість видобутку «Газпрому» становила $19, правда, середня ціна експорту була вдвічі вищою, ніж зараз, – $302 за 1000 куб. м, нагадує директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Середня собівартість видобутку у 2015 р. склала $27, оцінює він.

Російський газ зараз найдешевший в Європі, говорить аналітик Vygon Cоnsulting Марія Бєлова. Але не тому, що витрати на його видобуток низькі, а тому, що нафта подешевшала: ціни в контрактах «Газпрому» прив'язані до ціни кошика нафтопродуктів, нагадує аналітик.

У січні – квітні 2016 р. ціна на російський газ на кордоні Німеччини склала $161,9 за 1000 куб. м, повідомило у вівторок Мінекономрозвитку.

У першій половині 2015 р. «Газпром» оцінював витрати на транспортування до 59 руб. (1 долар - 66 руб.) за 1000 куб. м на 100 км. Середня відстань від родовищ «Газпрому» до кордону – 3200 км, нагадує заступник директора Фонду національної енергобезпеки Олексій Гривач.

Таким чином, транспортні витрати «Газпрому» тільки в Росії – близько 1888 руб. за 1000 куб. м.

З урахуванням транспортування, експортного мита, ПВКК та інвестиційної складової (дозволить окупити недавно запущені проекти) вартість російського газу складе $130-140 за 1000 куб. м, вартість газу з родовищ, інвестиції, які вже окупилися, менше, оцінює Бєлова. Собівартість російського газу без урахування експортного мита – $80-85 за 1000 куб. м, підрахував Гривач.

Теоретично «Газпром» міг би знизити ціну газу, щоб наростити поставки, надавши споживачам додаткові знижки чи почавши продажу на спотовому ринку, говорить Бєлова. Але зараз сенсу в цьому немає: контрактна ціна дуже низька. У 2015 р. «Газпром» поставив в далеке зарубіжжя 158,6 млрд куб. м. У цьому році «ми йдемо на рекорд»: навіть якщо зима буде теплою, експорт може перевищити 165 млрд куб. м газу, розповів Медведєв. Експорт зросте через дешевизну газу, що стимулює попит і падіння видобутку газу в Європі, пояснює Гривач.