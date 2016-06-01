На ринку нафти відновився обвал цін

На світових торгах в середу, 1 червня, ціни на нафту знижуються на тлі очікувань, що виробництво провідних експортерів Близького Сходу залишиться високим або навіть збільшиться, в той час як побоювання про стан китайської економіки чинили тиск на прогноз попиту на паливо в країні, передає Reuters.

З початку торгів ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 1,06% - до $49,36 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI торгуються біля позначки $48,64 за барель, на 0,94% нижче попереднього закриття.

Читайте такожGoldman Sachs підвищив середню ціну нафти в 2016 роціТрейдери вважають, що це падіння стало результатом перспектив зростання видобутку близькосхідних членів ОПЕК, яка проведе зустріч у четвер у Відні, щоб обговорити ринкову політику. За словами більшості аналітиків, картель продовжить фокусуватися на збереженні частки ринку, а не підтримки цін шляхом контролю виробництва.

"Багато членів ОПЕК... планують зростання, так що скорочення поставок тепер може зашкодити цим цілям", - повідомили аналітики Morgan Stanley.

Багато близькосхідних нафтовиробників, включаючи ключового експортера Саудівську Аравію, а також Ірак, Іран та ОАЕ, наростили поставки в Азію в рамках запеклої боротьби за частку ринку.

Однак з точки зору попиту, Morgan Stanley повідомив також про занепокоєння щодо стану економіки Китаю.