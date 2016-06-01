Насалик на засіданні Кабміну в черговий раз заявив про необхідність розблокування рахунків "Енергоатома"

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на засіданні уряду в черговий раз заявив про необхідність розблокувати рахунки Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», працівники якої 31 травня проводили пікет урядового кварталу з вимогою вирішити цю проблему.

«Вчора (31 травня – УНІАН) проходила акція працівників атомної промисловості ДП «НАЕК «Енергоатом». Зокрема, піднімалося питання, яке я двічі піднімав на Кабінет міністрів України про блокування рахунків компанії «Енергоатом» більше семи місяців. Це не дає компанії можливості працювати», - сказав Насалик.

«Хочеться все-таки отримати реакцію на прохання. Ми зараз шукаємо варіанти і бачимо попередні бачення вирішення проблеми блокування рахунків «Енергоатома», - зазначив міністр.

При цьому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не прокоментував проблему і не відповів на прохання міністра енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня понад 1 тис. атомників провели пікет Адміністрації президента та Кабінету міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», не допустити неправомірної корпоратизації компанії, а також відсторонення професійних кадрів в атомній галузі.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатома» через спробу компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він наголосив, що згідно із законодавством «Енергоатом» повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова Профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизації «Енергоатома», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

За інформацією профспілок, атомники будуть до 5 червня чекають від влади дій щодо розв'язання проблем галузі, а в разі відсутності реакції відновлять акції протесту.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.