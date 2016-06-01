Середня ціна російської нафти з початку року впала майже на 36%

Середня за січень-травень ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, знизилася поточного року на 35,7% порівняно з минулим роком і склала 36,01 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на сайт Мінфіну РФ.

"Середня ціна на нафту марки Urals в травні 2016 року склалася в розмірі 44,66 долара за барель, що в 1,43 рази нижче, ніж в травні 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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За підсумками 2015 року середньорічна ціна нафти Urals склала 51,23 долара за барель, знизившись до показника попереднього року майже в два рази.

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку за ціною на нафту на цей рік поки що становить 50 доларів за барель, однак влада РФ вже заявила, що коригуватиме прогнози, випливаючи з поточних реалій.