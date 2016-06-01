"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу до 6,1 мільярда кубів

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" за підсумками січня-травня 2016 року збільшила видобуток природного газу на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6,119 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба компанії.

"6 мільярдів 119,5 мільйона кубометрів газу видобуло "Укргазвидобування" за 5 місяців 2016 року. Це на 25 мільйонів кубометрів, або на 0,41%, більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за вказаний період компанія збільшила обсяг експлуатаційного та пошуково-розвідувального буріння до 74,79 тисячі метрів, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, "Укргазвидобування" за 5 місяців поточного року видобуло 208,8 тисячі тонн нафти і газового конденсату.

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Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" 2015 року порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйонів кубометрів, - до 14,528 мільярда кубометрів з 15,1 мільярда кубометрів роком раніше.

У квітні 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 61 тисячу кубометрів, або на 0,005%, – до 1,202 мільярда кубометрів.

Компанія планує до 2016 року почати реалізацію програми "20/202, яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу 2020 року.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. Влітку 2015 року Кабінет міністрів в рамках зміни керівництва держкомпаній призначив Олега Прохоренка главою "Укргазвидобування". Раніше Прохоренко обіймав посаду партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.