Саудівська Аравія згодна підтримати обмеження видобутку нафти країн ОПЕК - ЗМІ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на делегатів закритого засідання організації, яке пройшло перед самітом, призначеним на четвер, 2 червня, передає РБК.

Джерело видання, бере участь у переговорах, повідомив, що Ер-Ріяд згоден на цю міру, якщо добовий ліміт видобутку організації буде піднятий до 32,5 млн барелів.

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За даними WSJ, підтримка обмеження дозволить Саудівської Аравії відновити відносини з більш бідним членами ОПЕК. «Деякі з них були обурені роллю королівства (Саудівської Аравії - ред.) у провалі переговорів про заморожування видобутку в квітні», — пише видання. Також газета підкреслює, що угода про обмеження видобутку може не вимагати від Ер-Ріяда зменшення виробництва, яке в даний час майже досягло рекордного рівня.

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Прихильниками обмеження видобутку також є Нігерія, Катар, Алжир і Венесуела, відзначає WSJ. У цих заходів, однак, залишається і великий противник, підкреслило джерело газети, — Об'єднані Арабські Емірати. За його словами, ОАЕ не згодні обмежувати видобуток, якщо виробництво не скоротить Іран.

У той же час видання констатує, що члени ОПЕК «як і раніше глибоко розходяться в думці про те, які саме ліміти видобутку потрібно ввести (і чи потрібно взагалі їх вводити), і переговори з приводу лімітів можуть ні до чого не привести».

Як повідомляв УНІАН, раніше голова державної нафтовидобувної корпорації Saudi Aramco Амін Нассер заявляв, що Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти в 2016 році і має намір посилити свою присутність на світовому ринку.

Нагадаємо, на початку 2016 року стало відомо, що кілька країн ОПЕК, у тому числі Саудівська Аравія, а також Росія погодилися заморозити рівень видобутку на січневому рівні. Однак у середині квітня в ході переговорів за умовами заморозки фінальна домовленість так і не була досягнута.