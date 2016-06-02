ОПЕК може розширитися: Габон хоче відновити членство в організації

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) на своєму засіданні у Відні пізніше в четвер розгляне питання про відновлення членства Габону в організації, повідомляє Прайм.

"ОПЕК отримала запит від Габону про відновлення членства в організації. Це питання буде обговорюватися сьогодні на закритій сесії", - заявив президент ОПЕК Мухаммед бін Салех аль-Сада на відкритті конференції картелю.

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Габон входив до ОПЕК в 1975-1994 роках, а 1995 року вийшов з організації через зависокі членські внески.

Завдяки великим запасам нафти і газу, а також інших корисних копалин, та невеликій кількості населення (близько 1,6 мільйона осіб) країна є однією з найзаможніших держав Африки. На нафту та нафтопродукти припадає близько 70% експорту цієї країни.