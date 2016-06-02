Україна з початку року скоротила імпорт газу на третину

Україна, яка не купує природний газ у Росії протягом 188 днів, в січні-травні поточного року скоротила імпорт природного газу на 34,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 3 млрд куб. м, повідомляє прес-служба держкомпанії «Укртрансгаз».

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«Для покриття потреб вітчизняних споживачів «Укртрансгаз», згідно з поданими заявками, імпортував блакитне паливо лише на територію Європи», - підкреслюється в повідомленні.

Також повідомляється, що в травні обсяги надходжень природного газу до України з території європейських країн становили 95 млн куб. м.

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Найбільше природного газу традиційно надійшло словацьким маршрутом - 59,2 млн куб. м.

За оперативною інформацією «Укртрансгазу», природний газ імпортується із Словаччини в добовому режимі 0,5 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 дол. за тис. куб. м, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року. Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції компанією «Газпром» прийнятної ціни на паливо.

У планах України до 2020 року повністю перейти на газ власного видобутку і відмовитися від імпорту.