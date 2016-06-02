Кувейт не має наміру заморожувати видобуток нафти - ЗМІ

14:09, 02 червня 2016
Енергетика
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За словами в.о. міністра нафти Кувейту, ідея обмеження видобутку нафти країнами йде врозріз зі стратегією ОПЕК.

REUTERS

Кувейт вважає, що немає необхідності обмежувати видобуток нафти країн ОПЕК, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву в. о. міністра нафти Кувейту Анаса Халіда аль-Салеха.

"Стратегія ОПЕК більш ніж хороша. Вона позитивно впливає на ринок. Немає ніякої потреби в обмеженні видобутку", - повідомив він.

Він також зазначив, що Кувейт не підтримує вступ країни квоти на видобуток нафти. За словами аль-Салеха, ідея обмеження видобутку нафти країнами йде врозріз зі стратегією ОПЕК.

"Ми дотримуємося нашої стратегії, я не думаю, що нам варто від неї відходити", - сказав в. о. міністра.

Раніше Іран виступив з ідеєю квотування за країною, що дозволить наочно контролювати виконання зобов'язань по стелі видобутку ОПЕК в цілому.

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Як вказують джерела The Wall Street Journal, учасники зустрічі обговорюють можливість встановлення обмежень щодо колективної видобутку, що означало б повернення до колишньої системи квот всередині картелю.

За даними видання, лідер картеля - Саудівська Аравія готова розглядати можливість такої домовленості, ініціативу підтримують Нігерія, Катар, Алжир та Венесуела. Проти виступає Іран, який нарощує видобуток після зняття санкцій.

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