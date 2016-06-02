"Нафтогаз" вважає порушення справи про банкрутство "Чорноморнафтогазу" незаконним

НАК «Нафтогаз України» вважає незаконним рішення Господарського суду Києва від 1 червня про порушення справи про банкрутство державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», повідомляє прес-служба держхолдингу.

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«Нафтогаз України» вважає вчорашнє рішення Господарського суду міста Києва про порушення справи про банкрутство державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» незаконним і здатним завдати шкоди інтересам держави», - йдеться в повідомленні НАК.

У повідомленні зазначається, що «Чорноморнафтогаз» планує оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

За інформацією компанії, рішення про банкрутство було винесено за заявою комерційної структури, якій «Чорноморнафтогаз» заборгував за обладнання, поставлене в 2012 році, близько 418 тис. грн. При цьому назва компанії не уточнюється.

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«Виносячи рішення про порушення справи про банкрутство, суд не взяв до уваги норму Закону України «Про трубопровідний транспорт», згідно з якою «щодо державних підприємств, які провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство», - підкреслюють у «Нафтогазі».

Крім того повідомляється, що «Чорноморнафтогаз» входить до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Перелік був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

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У той же час у «Нафтогазі» нагадали, що після анексії Криму Росією Україна намагається домогтися компенсації за окупацію півострова. Зокрема, збитки, завдані «Чорноморнафтогазу» анексією Криму, заявлені в позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації про визнання незаконної окупації Криму та компенсації шкоди, завданої цією окупацією (справа «Україна проти Росії»). Балансова вартість втрачених активів «Чорноморнафтогазу» становить 14,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.