Запаси газу в українських сховищах зросли до 9,2 мільярда кубів

Запаси природного газу в підземних сховищах України протягом травня збільшилися на 5,2%, або на 478 мільйонів кубометрів, – до 9,2 мільярда кубометрів, повідомила прес-служба "Укртрансгазу", оператора газотранспортної системи України.

"Протягом травня поточного року українські газосховища поповнилися на 478 мільйонів кубометрів, станом на ранок 2 червня в підземних сховищах знаходиться 9,2 мільярда кубометрів", - сказано в повідомленні.

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За інформацією прес-служби, з початку сезону, коли стартував процес наповнення сховищ, було закачано 744 мільйонів кубометрів газу. Природний газ закачується в три сховища в добовому режимі 20 мільйонів кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

2016 року Україна планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. До майбутнього опалювального сезону планується закачати в підземні сховища близько 8,2 мільярда кубометрів газу.