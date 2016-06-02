Перерозподіл нафтового ринку розпочався: перший контракт Ірану з міжнародними компаніями готують до підписання

Іран незабаром планує підписати перший контракт з міжнародними нафтовими компаніями, повідомляє Прайм з посиланням на заяву іранського міністра нафти Биджан Зангане.

"На початку травня заступник міністра нафти Ірану Рокнеддіна Яваді заявив, що Іран підготує новий нафтовий інвестиційний контракт для міжнародних нафтогазових компаній до липня", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що Іран в листопаді минулого року запропонував 70 нафтогазових проектів для іноземних інвесторів на загальну суму понад 30 мільярдів доларів в ході міжнародної конференції в Тегерані за новими угодами в нафтогазовій сфері. Газета Shargh повідомляла, що нова модель нафтових контрактів передбачає активне залучення капіталів в іранську нафтову промисловість в умовах поточних цін на нафту.

Як повідомляв УНІАН, Ірак, другий за величиною добувач нафти в ОПЕК, планує поставити в червні своїм партнерам додаткові 5 мільйонів барелів нафти, тим самим націлившись на збільшення свого середньодобового обсягу постачання до 3,47 мільйона барелів на день.

Таким чином, іракська сторона напередодні зустрічі ОПЕК 2 червня у Відні вирішила збільшити власну частку на ринку.