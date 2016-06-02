Рахунки "Київенерго" заарештували через штрафні санкції "Нафтогазу"
За інформацією компанії, заборгованість столиці і держави перед «Київенерго» в 7 разів перевищує борг енергокомпанії перед «Нафтогазом» за спожитий природний газ.
Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії «Київенерго» через штрафні санкції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», повідомляє прес-служба «Київенерго».
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«На сьогодні штрафи «Нафтогазу» за газові борги, які «Київенерго» погасила в повному обсязі, перевищують 1,5 млрд грн. При цьому законність нарахування 1,2 млрд грн зараз розглядається в судах, а 372 млн грн стали причиною арешту всіх рахунків компанії, враховуючи і ті, за якими здійснюються виплати зарплат і податків», - повідомляють в компанії.
Також наголошується, що блокування роботи енергокомпанії сталося через штрафні санкції, які були нараховані на погашені борги за спожитий у 2014-2015 роках газ. При цьому в компанії підкреслили, що проблема боргів має загальнодержавний масштаб.
«На сьогодні в Україні заарештовані рахунки 104 теплокомуненерго (ТКЕ). Загальна сума нарахованих НАК «Нафтогаз України» штрафів перевищує 10 млрд грн, з яких 4,4 млрд грн знаходяться у виконавчому провадженні», - повідомляють в прес-службі.
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У компанії заявляють, що арешт рахунків «Київенерго» та інших енергокомпаній тягне за собою повне блокування їх господарської діяльності. Компанії не можуть виконувати зобов'язання з підготовки тепломереж до опалювального сезону, проводити необхідні ремонтні роботи та реконструкції теплового і електричного господарства, виплачувати податки і зарплати.
«Причини затримок розрахунків українських енергокомпаній за газ знаходяться переважно в площині регулювання галузі. Основні з них - несвоєчасна компенсація різниці в тарифах, затримки фінансування держбюджетом пільг та субсидій, незбалансована нормативна база щодо розрахунків за газ, тепло і електроенергію, а також борги всіх категорій споживачів за спожите тепло та електрику», - уточнюють в «Київенерго».
За інформацією компанії, станом на 1 червня поточного року заборгованість столиці і держави перед «Київенерго» в 7 разів перевищує борг енергокомпанії перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ. Зокрема, борг Києва за тепло перевищує 1,9 млрд грн, за електроенергію - 930 млн грн. Заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах перевищує 760 млн грн, а борги держпідприємства «Енергоринок» за поставлену електроенергію - 275 млн грн.
«При цьому вже кілька років у виконавчих службах різних рівнів знаходяться справи щодо стягнення на користь «Київенерго» 937 млн грн», - підкреслюють у компанії.
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Прес-служба нагадує, що раніше виконавча служба вже намагалася блокувати господарську діяльність «Київенерго». У розпал опалювального сезону, в лютому 2016, арешт був накладений на всі рахунки компанії, в тому числі зарплати. Тоді компанії вдалося розблокувати рахунок і виплатити зарплати.
«Київенерго» неодноразово зверталася до органів державної влади у зв'язку з гострою необхідністю врегулювання відносин постачальників газу і ТКЕ з точки зору нарахування штрафів за прострочення оплати за газ. Однак ситуація залишається неврегульованою», - відзначають в компанії.
Як повідомляв УНІАН, в 2014-2015 роки між «Київенерго» і «Нафтогазом» виникали суперечки щодо повернення заборгованості за спожитий газ. «Нафтогаз» наполягав на оперативній оплаті поставленого «Київенерго» газу, а остання, у свою чергу, заявляла про значну заборгованість за послуги бюджетними організаціями столиці, що не дозволяло своєчасно і в повній мірі розраховуватися за газ.
Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.