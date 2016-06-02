Рахунки "Київенерго" заарештували через штрафні санкції "Нафтогазу"

Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії «Київенерго» через штрафні санкції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», повідомляє прес-служба «Київенерго».

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«На сьогодні штрафи «Нафтогазу» за газові борги, які «Київенерго» погасила в повному обсязі, перевищують 1,5 млрд грн. При цьому законність нарахування 1,2 млрд грн зараз розглядається в судах, а 372 млн грн стали причиною арешту всіх рахунків компанії, враховуючи і ті, за якими здійснюються виплати зарплат і податків», - повідомляють в компанії.

Також наголошується, що блокування роботи енергокомпанії сталося через штрафні санкції, які були нараховані на погашені борги за спожитий у 2014-2015 роках газ. При цьому в компанії підкреслили, що проблема боргів має загальнодержавний масштаб.

«На сьогодні в Україні заарештовані рахунки 104 теплокомуненерго (ТКЕ). Загальна сума нарахованих НАК «Нафтогаз України» штрафів перевищує 10 млрд грн, з яких 4,4 млрд грн знаходяться у виконавчому провадженні», - повідомляють в прес-службі.

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У компанії заявляють, що арешт рахунків «Київенерго» та інших енергокомпаній тягне за собою повне блокування їх господарської діяльності. Компанії не можуть виконувати зобов'язання з підготовки тепломереж до опалювального сезону, проводити необхідні ремонтні роботи та реконструкції теплового і електричного господарства, виплачувати податки і зарплати.

«Причини затримок розрахунків українських енергокомпаній за газ знаходяться переважно в площині регулювання галузі. Основні з них - несвоєчасна компенсація різниці в тарифах, затримки фінансування держбюджетом пільг та субсидій, незбалансована нормативна база щодо розрахунків за газ, тепло і електроенергію, а також борги всіх категорій споживачів за спожите тепло та електрику», - уточнюють в «Київенерго».

За інформацією компанії, станом на 1 червня поточного року заборгованість столиці і держави перед «Київенерго» в 7 разів перевищує борг енергокомпанії перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ. Зокрема, борг Києва за тепло перевищує 1,9 млрд грн, за електроенергію - 930 млн грн. Заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах перевищує 760 млн грн, а борги держпідприємства «Енергоринок» за поставлену електроенергію - 275 млн грн.

«При цьому вже кілька років у виконавчих службах різних рівнів знаходяться справи щодо стягнення на користь «Київенерго» 937 млн грн», - підкреслюють у компанії.

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Прес-служба нагадує, що раніше виконавча служба вже намагалася блокувати господарську діяльність «Київенерго». У розпал опалювального сезону, в лютому 2016, арешт був накладений на всі рахунки компанії, в тому числі зарплати. Тоді компанії вдалося розблокувати рахунок і виплатити зарплати.

«Київенерго» неодноразово зверталася до органів державної влади у зв'язку з гострою необхідністю врегулювання відносин постачальників газу і ТКЕ з точки зору нарахування штрафів за прострочення оплати за газ. Однак ситуація залишається неврегульованою», - відзначають в компанії.

Як повідомляв УНІАН, в 2014-2015 роки між «Київенерго» і «Нафтогазом» виникали суперечки щодо повернення заборгованості за спожитий газ. «Нафтогаз» наполягав на оперативній оплаті поставленого «Київенерго» газу, а остання, у свою чергу, заявляла про значну заборгованість за послуги бюджетними організаціями столиці, що не дозволяло своєчасно і в повній мірі розраховуватися за газ.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.