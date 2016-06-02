ОПЕК не домовилася про "стелю" у видобутку нафти – Reuters

На саміті у Відні країни-члени Організації країн — експортерів нафти не змогли домовитися про нову "стелю" в обсягах видобутку нафти. Про це повідомили джерела Reuters в одній з делегацій, передає "РБК".

Читайте такожПерерозподіл нафтового ринку розпочався: перший контракт Ірану з міжнародними компаніями готують до підписання

На зустрічі було прийнято рішення зберегти чинну політику з видобутку нафти. За словами співрозмовника агентства, це означає, що організація не змогла узгодити нову стелю за рівнем видобутку.

Крім того, про те, що країни ОПЕК не змогли домовитися про ліміт видобутку, також повідомило агентство Bloomberg з посиланням на члена однієї з делегацій на переговорах.

Офіційний представник ОПЕК незабаром заявив, що країни-члени організації підтвердили свою прихильність стабільності ринку, передало агентство у своєму акаунті в Twitter. Представник ОПЕК також повідомив, що учасники зустрічі схвалили включення до складу ОПЕК африканської держави Габон. Крім того, на саміті було прийнято рішення про те, що новим генеральним секретарем організації стане кандидат з Нігерії Мохаммед Баркиндо. На цю посаду також претендували Махендра Сирегар з Індонезії і з Венесуели Алі Родрігес.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що засідання ОПЕК пройшло відмінно, передає Reuters.

Наступне засідання ОПЕК відбудеться 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова державної нафтовидобувної корпорації Saudi Aramco Амін Нассер заявляв, що Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти в 2016 році і має намір посилити свою присутність на світовому ринку.

Нагадаємо, на початку 2016 року стало відомо, що кілька країн ОПЕК, у тому числі Саудівська Аравія, а також Росія погодилися заморозити рівень видобутку на січневому рівні. Однак у середині квітня в ході переговорів за умовами заморозки фінальної домовленості так і не була досягнуто.