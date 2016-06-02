Обрано нового генсека ОПЕК

На саміті ОПЕК у Відні йому вдалося обійти кандидатів від Венесуели та Індонезії, передає Бі-бі-сі. Також прийнято рішення про приєднання до організації з 1 липня Габону.

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Разом з тим, як повідомляє агентство Bloomberg, на саміті членам ОПЕК не вдалося прийти до угоди про нову "стелю" видобутку нафти.

На минулому засіданні в грудні 2015 року члени ОПЕК ухвалили рішення зберегти видобуток нафти на рівні 31,5 млн барелів на добу.

У квітні цього року на зустрічі в Досі міністри нафтовидобувних країн також не змогли укласти угоду по заморожуванню видобутку нафти для підтримки ціни.

За даними на четвер, ф'ючерс на нафту марки Brent на серпень коштує $50,05 за барель, а липнева ціна WTI складає $49,26 за барель.

В кінці травня ціни почали рости після найбільш значного за останні 13 років падіння: на початку року ціни на сиру нафту опускалися до $28 за барель.