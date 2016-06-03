Транзит російського газу через Україну за 5 місяців зріс на 34%

Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу», оператора газотранспортної системи України.

«З січня по травень через українську ГТС для потреб європейських споживачів було транспортовано 31,4 млрд куб. м, що на 34% більше за тогорічні показники», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, у травні поточного року через ГТС до Європи було прокачано 6,5 млрд куб. м, що на 20,6% більше, ніж у травні 2015 року. За оперативною інформацією оператора, добовий режим транспортування газу для європейських споживачів становив 203 млн куб. м.

«Транзит здійснюється згідно з контрактними зобов'язаннями: вчасно і в повному обсязі», - наголосили в «Укртрансгазі».

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Транзит газу через територію України до Європейського Союзу, Молдови і Туреччини в першій половині травня 2016 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17% - до 3,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.