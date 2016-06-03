Ціна нафти після зустрічі ОПЕК піднялася вище $50

Ціна на нафту Brent тримається близько $50 за барель у п'ятницю після зустрічі ОПЕК, на якій виробники не змогли знайти компромісу щодо стелі видобутку, однак Саудівська Аравія в четвер пообіцяла не заливати ринок нафтою.

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ОПЕК у четвер не змогла узгодити чітку стратегію видобутку, оскільки Іран наполіг на збільшенні виробництва, щоб повернути собі частку ринку, втрачену за роки санкцій, знятих у січні, пише Рейтер.

Однак аналітики відзначили позитивні моменти зустрічі, наприклад, стриманість Саудівської Аравії.

"Ми будемо дуже лагідними в нашому підході і забезпечимо, щоб ринок не був шокований", - сказав міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих журналістам.

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В результаті ф'ючерси на нафту Brent сьогодні вранці піднялися на 0,02 відсотка до $50,05 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися біля позначки $49,20 за барель, що на 0,03 відсотка вище попереднього закриття.

"В цілому це має розглядатися як позитивний момент для цін на нафту. Враховуючи посилення збоїв поставок по всьому світу і збільшення скорочення видобутку в США, ми вважаємо, що ціни на нафту будуть схилятися у бік підвищення в найближчі шість місяців", - сказали аналітики ANZ в п'ятницю.

Bank of America Merrill Lynch повідомив, що підйом цін на нафту також "підсилюють сезонні фактори і стійке зростання споживання бензину в США, Індії і навіть Китаї".