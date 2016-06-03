Україна з червня скоротила добовий імпорт газу зі Словаччини вчетверо

Україна з 1 червня скоротила добовий імпорт природного газу зі Словаччини вчетверо порівняно з показниками травня цього року – до 488 тис. куб м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream.

Згідно з інформацією, в травні Україна імпортувала в середньому зі Словаччини газ обсягом 1,9 млн куб. м на добу. При цьому 1-2 червня імпорт зі Словаччини становив 488 тис. куб м. Заявка на постачання газу 3 червня вказана на такому ж рівні.

За інформацією оператора вітчизняної ГТС – компанії «Укртрансгаз», станом на 1 червня Україна імпортувала газ лише зі Словаччини. Поставки газу з Польщі та Угорщині не здійснювалися. Закупівлі «блакитного палива» з Росії не проводяться вже 189 днів.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-травні цього року Україна скоротила імпорт природного газу на 34,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» має намір збільшити закупівлі газу з ЄС для підготовки до майбутнього опалювального сезону в третьому кварталі. Для фінансування закупівель держкомпанія, як і минулого року, має намір використати кредитні кошти ЄБРР. Очікується, що «Нафтогаз» використовуватиме 300 млн дол. позики або навіть більшу суму.

Ця кредитна лінія продовжує діяти до 2018 року, і «Нафтогаз» зможе скористатися нею протягом наступних двох опалювальних сезонів.