Гройсман про підвищення цін на бензин: результат розслідування буде тільки через 4-6 місяців

Реагування Антимонопольного комітету на цінову ситуацію на роздрібному ринку нафтопродуктів (ціни на АЗС) матиме результат тільки через 4-6 місяців.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді України.

«Уряд звернувся до Антимонопольного комітету. Ми стурбовані тим, що відбувається з цінами на нафтопродукти. Комітет провів юридичну роботу. Але проблеми полягає в тому, що реагування Антимонопольного комітету матиме результат через 4-6 місяців. І тут необхідна підтримка парламенту для того, щоб внести зміни до спеціального законодавства, що дало б можливість швидко реагувати на таку ситуацію», - сказав Гройсман.

Також прем'єр-міністр заявив, що дане розслідування буде доведено до завершення.

«Ми доведемо цю справу до завершення і доведемо, що певні змови все ж таки були», - підкреслив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, неконтрольоване зростання цін на паливо в Україні також мало місце наприкінці 2015-го – на початку 2016 року. Розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів ініціював тодішній прем'єр-міністром Арсеній Яценюк, і також він закликав АМКУ і Міненерговугілля розібратися у ситуації. На той час міністр енергетики Володимир Демчишин провів низку зустрічей з нафтотрейдерами, після чого ціни на паливо в Україні почали знижуватися.

20 травня 2016 року, після звернення народних депутатів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір провести нараду з питань ціноутворення на ринку автомобільного пального за участю Антимонопольного комітету. У своєму коментарі Гройсман зазначив, що синхронні дії трейдерів можуть носити ознаки змови з регулювання цін, оскільки зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно.

23 березня Антимонопольний комітет України завершив розслідування щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій при встановленні роздрібних цін на пальне, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.