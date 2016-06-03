Інспекція МАГАТЕ перевірила перший і другий енергоблоки Рівненської АЕС

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики з 31 травня по 1 червня провели чергову планову інспекцію першого і другого енергоблоків Рівненської АЕС, про що повідомляє прес-служба Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом».

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«Інспектори МАГАТЕ Антуан Пуршо і Томоко Ямагучі перевірили відпрацьоване ядерне паливо в басейні витримки і свіже ядерне паливо у сховищі СЯТ після завершення планово-попереджувального ремонту енергоблока №2 РАЕС», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, представники МАГАТЕ також перевірили цілісність та працездатність раніше встановлених печаток МАГАТЕ на першому і другому енергоблоках і ведення облікової та звітної документації.

Всі роботи виконувалися в присутності державного інспектора Держатомрегулювання України на Рівненській АЕС.

«Інспекція проведена успішно і в заплановані МАГАТЕ терміни», - підкреслюється в повідомленні.

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Інспекція проходила в рамках міжнародної угоди, підписаної в 1995 році між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї. Система гарантій МАГАТЕ базується на суворому контролі використання ядерних матеріалів в мирних цілях шляхом проведення інспекцій на місцях, здійснення дистанційного спостереження і перевірки облікових документів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року Рівненська атомна електростанція успішно пройшла планову і неоголошену інспекцію представників МАГАТЕ.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.