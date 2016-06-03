Суд заарештував рахунки "Укргазвидобування" в "Банку Інвестицій та заощаджень"
Слідчі підозрюють керівництво компанії в продажі природного газу за заниженою ціною низці підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури України, які вимагали накласти арешт на видаткову частину рахунків найбільшою газодобувної компанії в Україні "Укргазвидобування", які були відкриті в "Банку Інвестицій та заощаджень" (за винятком сплати податків і заробітної плати).
Про це йдеться в ухвалі суду від 30 травня 2016 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.
"Накласти арешт на видаткову частину рахунків ПАТ "Укргазвидобування", відкритих в ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень", за винятком сплати податків та заробітної плати", - повідомляється в ухвалі суду.
Свої вимоги слідчі аргументували тим, що ними розслідується справа про можливе присвоєння фінансових коштів службовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років, під час виконання договорів про спільну діяльність. Також слідчі підозрюють керівництво компанії в продаж природного газу за заниженою ціною низці підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Читайте також"Укргазвидобування", як і раніше, перешкоджає роботі держаудиторів - Держфінінспекція
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року компанія "Укргазвидобування" звернулася до органів державної влади з проханням посприяти поверненню коштів компанії в сумі 373 мільйонів гривень, які залишаються замороженими на депозитному рахунку в "Банку інвестицій та заощаджень", що належить бізнес-групі покійного Ігоря Єремєєва.
11 травня роботу головного офісу "Укргазвидобування" паралізували озброєні автоматами люди в балаклаві, які представилися працівниками СБУ. Голова компанії Олег Прохоренко заявляв, що його не поінформували про те, які справи розслідуються СБУ.
Генеральна прокуратура і Служба безпеки України вилучили документацію із закупівель, які здійснювалися компанією "Укргазвидобування", починаючи з 2014 року і до сьогоднішнього часу.
Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" та "Львовгазвыдобування".
100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".