Суд заарештував рахунки "Укргазвидобування" в "Банку Інвестицій та заощаджень"

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури України, які вимагали накласти арешт на видаткову частину рахунків найбільшою газодобувної компанії в Україні "Укргазвидобування", які були відкриті в "Банку Інвестицій та заощаджень" (за винятком сплати податків і заробітної плати).

Про це йдеться в ухвалі суду від 30 травня 2016 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

"Накласти арешт на видаткову частину рахунків ПАТ "Укргазвидобування", відкритих в ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень", за винятком сплати податків та заробітної плати", - повідомляється в ухвалі суду.

Свої вимоги слідчі аргументували тим, що ними розслідується справа про можливе присвоєння фінансових коштів службовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років, під час виконання договорів про спільну діяльність. Також слідчі підозрюють керівництво компанії в продаж природного газу за заниженою ціною низці підприємств, що мають ознаки фіктивності.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року компанія "Укргазвидобування" звернулася до органів державної влади з проханням посприяти поверненню коштів компанії в сумі 373 мільйонів гривень, які залишаються замороженими на депозитному рахунку в "Банку інвестицій та заощаджень", що належить бізнес-групі покійного Ігоря Єремєєва.

11 травня роботу головного офісу "Укргазвидобування" паралізували озброєні автоматами люди в балаклаві, які представилися працівниками СБУ. Голова компанії Олег Прохоренко заявляв, що його не поінформували про те, які справи розслідуються СБУ.

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України вилучили документацію із закупівель, які здійснювалися компанією "Укргазвидобування", починаючи з 2014 року і до сьогоднішнього часу.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" та "Львовгазвыдобування".

100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".