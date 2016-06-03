"Укргазвидобування" минулого року збільшило збиток до 242 мільйонів

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" за підсумками 2015 року отримала 242 мільйони гривень збитку, що на 6,1% більше, ніж 2014 року.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на фінансову звітність "Укргазвидобування".

Згідно з повідомленням, звітність була складена після переоцінки вартості основних засобів і капітальних інвестицій компанії. Без проведення такої переоцінки, зазначили в прес-службі, прибуток компанії за підсумками 2015 року могла б скласти 661 мільйон гривень.

Валовий прибуток компанії за звітний період склала 3,257 мільярда гривень, що на 21,2% більше показника 2014 року, при цьому операційний прибуток зріс у 5,1 рази – до 1,634 мільярда гривень.

Також повідомляється, що фінансова звітність за 2015 рік була підтверджена незалежною аудиторською компанією Deloitte, а також міжнародна компанія Ryder Scott провела оцінку резервів нафти і газу.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України з 1 травня встановило єдину ціну на газ для населення – 6,88 гривні/кубометрів (6 тисяч 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка буде дорівнює закупівельної вартості імпортованого в країну природного газу.

11 травня компанія "Укргазвидобування" заявила, що на тлі встановлення ринкової ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго має намір в 2016 році отримати 63 мільярдів гривень доходу від реалізації природного газу, нафтопродуктів та інших послуг.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" і "Львовгазвыдобування".

100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".