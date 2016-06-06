Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту для країн Азії та США

Як повідомляє РБК з посиланням на агентство Bloomberg, Saudi Aramco прийняла рішення підвищити відпускні ціни для країн Азії практично на всі сорти своєї нафти за винятком Extra Light. В результаті вартість Arab Light приблизно на 60 центів буде перевищувати вартість еталонних для Близького Сходу сортів Oman і Dubai.

Компанія також підвищила ціни для американських покупців. Вартість Arab Light для США піднялася на 20 центів і тепер на 55 дорожче регіонального рівня.

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Представник консалтингової компанії Qamar Energy Робін Міллс заявив, що Саудівська Аравія намагається грати на підвищення, враховуючи той факт, що Китай демонструє стійкий попит на нафту.

Цю ж позицію підтвердив і міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих, який одночасно є керівником Saudi Aramco. За його словами, попит залишається стабільним, а запаси нафти у країн, які не є членами ОПЕК, скорочуються. У самому картелі вважають, що глобальний попит на нафту цього року зросте на 1,2 млн барелів на день.