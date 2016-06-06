Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту для країн Азії та США
Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco підняла ціни для країн Азії та США на сорти нафти, які видобуваються в країні,.
Як повідомляє РБК з посиланням на агентство Bloomberg, Saudi Aramco прийняла рішення підвищити відпускні ціни для країн Азії практично на всі сорти своєї нафти за винятком Extra Light. В результаті вартість Arab Light приблизно на 60 центів буде перевищувати вартість еталонних для Близького Сходу сортів Oman і Dubai.
Компанія також підвищила ціни для американських покупців. Вартість Arab Light для США піднялася на 20 центів і тепер на 55 дорожче регіонального рівня.
Читайте такожКувейт не має наміру заморожувати видобуток нафти - ЗМІ
Представник консалтингової компанії Qamar Energy Робін Міллс заявив, що Саудівська Аравія намагається грати на підвищення, враховуючи той факт, що Китай демонструє стійкий попит на нафту.
Цю ж позицію підтвердив і міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих, який одночасно є керівником Saudi Aramco. За його словами, попит залишається стабільним, а запаси нафти у країн, які не є членами ОПЕК, скорочуються. У самому картелі вважають, що глобальний попит на нафту цього року зросте на 1,2 млн барелів на день.