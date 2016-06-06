Нафта дорожчає на даних Baker Hughes

Світові ціни на нафту в перший день робочого тижня демонструють впевнене зростання, відігравши повідомлення Baker Hughes про зростання числа нафтових бурових установок, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:41 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,89% - до 50,08 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,05%, - до 49,13 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в п'ятницю американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що за підсумками що завершився 3 червня робочого тижня число бурових установок у США збільшилася на 4 одиниці, або на 0,9%, і склала 408 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 460 одиниць, або на 52,9%. Кількість нафтових бурових установок за тиждень зросла на 9 одиниць, або на 2,8%, до 325 штук.

"Позитивний вплив на динаміку нафтового ринку надає прогноз голови Департаменту економічного розвитку Абу-Дабі Алі Маджид аль Мансурі (Ali Majed Al Mansoori). В інтерв'ю агентству Bloomberg Мансурі заявив, що ринок відновлюється та ціни на нафту цього року можуть піднятися до 55-60 доларів за барель", - резюмує видання.

"На даний момент, здається, дійсно існує стійка підтримка (цін) вище рівня 45 доларів (за барель). Найголовніший чинник, який може стримувати подальше зростання цін - кількість бурових установок продовжить зростати протягом наступних декількох тижнів", - коментує ситуацію на ринку агентству Bloomberg аналітик IG Ltd. Ангус Ніколсон (Angus Nicholson).