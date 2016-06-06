Кабмін цього тижня презентує напрацювання в сфері енергоефективності - Гройсман

На цьому тижні уряд на засіданні Національної ради реформ представить свої напрацювання в питанні енергоефективності.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час прямого ефіру в Facebook.

"На цьому тижні відбудеться Нацрада реформ, де уряд представить свої напрацювання в дуже важливому питанні - питанні енергоефективності", - сказав він.

За словами Гройсмана, Україна має великий потенціал економії енергоресурсів. "І ми ці напрацювання на Раді реформ презентуємо", - сказав він.