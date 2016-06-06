Запаси газу в підземних газосховищах України зросли до 9,3 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 28 травня по 4 червня збільшилися на 1,5%, або на 101,3 мільйона кубометрів, - до 9,254 мільярда кубометрів з 9,120 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 4 червня становив близько 24,8 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Україна 2016 року планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. До майбутнього опалювального сезону планується закачати в підземні сховища близько 8,2 мільярда кубометрів газу.