Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для Європи

Компанія Saudi Aramco прийняла рішення знизити ціни на нафту для Європи і при цьому підвищити вартість палива для США, пише The Wall Street Journal.

Так, ціна за барель для США зросла на 10 центів, для північно-західної частини Європи ціна за барель знижена на 35 центів, а для країн Середземномор'я — на 10 центів. Також ціна за барель зросла для країн Близького Сходу — на 35 центів.

Читайте такожОПЕК не домовилася про "стелі" в видобутку нафти – ReutersЗниження цін для деяких держав пов'язано з тим, що Іран відновив постачання нафти в Європу в лютому. Відзначається, що експорт іранської нафти в Європу на даний момент досяг 400 тис. барелів на добу.

Як повідомляв УНІАН, Іран незабаром планує підписати перший контракт з міжнародними нафтовими компаніями. На початку травня заступник міністра нафти Ірану Рокнеддіна Яваді заявив, що Іран підготує новий нафтовий інвестиційний контракт для міжнародних нафтогазових компаній до липня.

Іран в листопаді минулого року запропонував 70 нафтогазових проектів для іноземних інвесторів на загальну суму понад 30 мільярдів доларів в ході міжнародної конференції в Тегерані за новими угодами в нафтогазовій сфері. Газета Shargh повідомляла, що нова модель нафтових контрактів передбачає активне залучення капіталів в іранську нафтову промисловість в умовах поточних цін на нафту.