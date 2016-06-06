Україна з початку року збільшила експорт електроенергії на 25%

Україна в січні-травні 2016 року (у грошовому вираженні) збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 25% - до 75 мільйонів доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

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За її даними, 76,8% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії до Угорщини. Близько 22,7% від загального обсягу експорту електроенергії припадало на Польщу та менш 0,5% – на Молдову.

В травні Україна експортувала електроенергії до Угорщини на 9,1 мільйона доларів, у Польщі – на 5,8 мільйона доларів. Експорт в Молдову минулого місяця був відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази в порівнянні з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, викупив на річному аукціоні з експорту електроенергії в 2016 році доступ до пропускної спроможності перетину потужністю України 2,125 ГВт, що становить 88% всієї потужності.