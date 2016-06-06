Комітет з ПЕК звернувся до силовиків з проханням розслідувати порушення "Укрелектроватта" у справі про арешт рахунків "Енергоатому"

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенко"), заступник голови Комітету паливно-енергетичного комплексу в парламенті Олександр Домбровський звернувся до глав Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та Державної фіскальної служби з проханням провести належне розслідування фактів порушень компанії "Укрэлектроватт" при спробі стягнути з Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" 127 мільйонів гривень сумнівної заборгованості.

Про це йдеться у депутатському запиті Домбровського, текстом якого володіє УНІАН.

"На сьогоднішній день склалася надзвичайно складна ситуація, яка може призвести до серйозних наслідків у зв'язку з блокуванням діяльності НАЕК "Енергоатом" департаментом Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та з-за відсутності належного розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами", - зазначає депутат.

Він нагадав, що компанія "Укрелектроватт" за допомогою судів (рішення Госпсуду Києва від 4 серпня 2011 року) намагається стягнути з "Енергоатому" 127 мільйонів гривень боргу, який не підтверджений первинними бухгалтерськими документами і був списаний держкомпанією ще в 2004 році.

Як зазначив депутат, через рішення Господарського суду Києва виконавча служба фактично заблокувала фінансово-господарську діяльність держкомпанії.

"Зокрема, Державна виконавча служба заарештувала рахунки підприємства, чим позбавила його можливості виконувати взяті на себе договірні зобов'язання перед нерезидентами України – обслуговувати міжнародні кредити і реалізовувати урядові програми. Зупинені платежі за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива", - уточнив він.

"Варто зазначити, що примусове виконання рішення суду здійснюється в користь "Укрэлектроватт", яке не веде господарської діяльності, щодо якого розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від оподаткування та яке існує з єдиною метою – неправомірне збільшення та стягнення заборгованості з державного підприємства", - сказав Домбровський.

За словами Домбровського, слідчі Управління поліції в Шевченківському районі Києва здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо сумнівних доказів, які подали представники "Укрэлектроватта" в суді, що призвело до збільшення заборгованості "Енергоатому" з 2,5 мільйона гривень до 127 мільйонів гривень. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви "Енергоатому".

При цьому він повідомив, що, з іншого боку, досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке могло б дати відповідь на правомірність збільшення боргу з 2,5 мільйона гривень до 127 мільйонів гривень, зволікається без результату протягом двох років. Також слідчі ігнорують ухвали суду про зобов'язання розглянути клопотання "Енергоатому".

Крім того, повідомляється, що головне Міжрегіональне управління ГФС веде досудове розслідування кримінального провадження від 17.07.2014 року за фактом вчинення посадовими особами "Укрэлектроватта" дій щодо зменшення бази оподаткування податком на прибуток у розмірі 18,6 мільйона гривень.

Депутат, звертаючись до вищезазначені відомства наголосив на необхідності вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належного, повного, об'єктивного та максимально швидкого розслідування в Управлінні поліції у Шевченківському районі, а також в головному Міжрегіональному управлінні ГФС. Також він попросив перевірити законність дій посадових осіб виконавчої служби при примусовому виконанні рішення Госпсуду Києва від 4 серпня 2011 року.

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"Бездіяльність правоохоронних органів і тривалий термін досудового розслідування дають підстави підозрювати, що кримінальне розслідування спеціально саботується...", - резюмував Домбровський.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня більше 1 тисячі атомників провели пікет Адміністрації президента та Кабінету міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", не допустити неправомірну корпоратизацію компанії, а також відсторонення професійних кадрів в атомній галузі. Попереджувальний пікет проходив в Києві 26 квітня.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрелектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

Читайте такожГолова Держатомрегулювання назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатома"

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" з-за спроб компанії "Укрелектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйонів гривень. Він наголосив, що згідно законодавства "Енергоатом" повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова Профкому "Енергоатому", Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало і направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизації "Енергоатому", в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.