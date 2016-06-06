Білорусь хоче відновити експорт електроенергії з України

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик обговорив з першим заступником міністра енергетики Білорусі Леонідом Шенцем перспективи експорту електроенергії з України до Білорусі, відновлення якого підтримують обидві сторони.

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

"Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик обговорив з першим заступником міністра енергетики Республіки Білорусь Леонідом Шенцем низку питань співпраці в енергетичній сфері... Одним з важливих питань, обговорених під час зустрічі, є відновлення експорту електроенергії з України до Білорусі",- йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, українська сторона підтримала пропозицію білоруських колег щодо відновлення діяльності українсько-білоруської робочої групи у сфері енергетики в рамках роботи Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Також повідомляється, що поставки електроенергії до Білорусі буде здійснювати держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго".

Як повідомили в прес-службі Міненерговугілля, для укладання контрактів та інших документів на постачання електроенергії необхідно прийняття розпорядження Кабміну "Про збільшення потенціалу експорту електричної енергії", проект якого вже розроблений і проходить погодження в інших органах виконавчої влади.

Читайте такожУкраїна з початку року збільшила експорт електроенергії на 25%

Зокрема сторони обговорили технічну можливість транзитних поставок електроенергії з України до Литви через Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, експорт електроенергії в Білорусь було зупинено у листопаді 2014 року.

23 травня міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Україна може почати експорт електроенергії до Білорусі з 1 червня за умови підтримки урядом відповідного рішення.

У січні-травні 2016 року Україна (у грошовому вираженні) збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 25% - до 75 мільйонів доларів, повідомляє Державна фіскальна служба. 76,8% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 22,7% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Польщу і менш 0,5% – на Молдову.