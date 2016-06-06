"Центренерго" приховало дані про постачальників і ціну вугілля з окупованого Донбасу та Росії – ЗМІ

ПАТ «Центренерго» припинило оприлюднення інформації щодо своїх постачальників вугілля з Росії та зони АТО.

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Відповідні дані вже п’ять місяців не публікуються у «Віснику державних закупівель», повідомляють «Наші гроші».

«Центренерго» згідно із законом про державні закупівлі у 2014 році було звільнене від необхідності проводити тендери на придбання вугілля, яке слугує сировиною для вироблення електроенергії. Хоча за часів Віктора Януковича укладання вугільних контрактів відбувалось на підставі тендерних процедур.

Натомість на підставі закону «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» «Центренерго» мало публікувати зведені дані про свої угоди раз на квартал з оприлюдненням даних про постачальника, обсяг та ціну партії вугілля, зазначають у виданні.

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«Державна компанія виконувала цю вимогу до початку 2016 року, подаючи у «Вісник держзакупівель» свої квартальні звіти через два тижні після завершення звітного періоду. Однак вже у квітні опублікування припинилось. Відтак наразі невідомо з ким і за якою ціною «Центренерго» укладало цього року контракти на постачання вугілля», - пишуть «Наші гроші».

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) планує продати 78,3% акцій найбільшої енергогенеруючої компанії «Центренерго» в 1-му кварталі 2017 року, тоді як раніше відомство мало намір виставити на аукціон держпакет акцій цього підприємства в листопаді 2016 року.