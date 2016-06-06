Найбільший у Росії приватний нафтовидобувач скоротив прибуток у 2,4 раза

Найбільший у Росії приватний нафтовидобувач "Лукойл" у 2,4 раза скоротив чистий прибуток за МСФЗ в першому кварталі 2016 року в річному порівнянні до 42,8 мільярда рублів ($651,3 мільйона), недотянувши до прогнозу аналітиків в 53 мільярди рублів.

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На фінансові результати компанії вплинуло зниження цін на вуглеводні і коливання курсу рубля, повідомив «Лукойл». За підсумками першого кварталу 2016-го компанія отримала збиток від курсових різниць у розмірі 45 мільярдів рублів у порівнянні з прибутком в 5 мільярдів рублів за аналогічний період минулого року, передає Рейтер.

Виручка компанії за звітний квартал зменшилася на 18 відсотків до 1,2 трильйона рублів, що збіглося з прогнозом аналітиків. Показник EBITDA знизився на 32 відсотка до 145,5 мільярда рублів за прогнозу 170 мільярдів рублів.

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Капзатрати в першому кварталі впали на 21 відсоток до 123 мільярдів рублів, а вільний грошовий потік знизився на 42 відсотка до 36 мільярдів рублів, чистий борг скоротився на 2 відсотки до 589 мільярдів рублів.

Видобуток вуглеводнів «Лукойлом» зріс за перші три місяці цього року на 0,5 відсотка, а виробництво нафти і газового конденсату скоротилося на 0,2 відсотка в річному вираженні. Виробництво нафтопродуктів зросло на 6 відсотків до майже 15 мільйонів тонн у порівнянні з першими трьома місяцями 2015-го.

Індикативні ціни на нафту впали до мінімуму за 13 років $27 за барель у січні через глобальний надлишок. З тих пір ціни відновилися до $50 за барель.