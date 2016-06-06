Коболєв назвав умову, за якої Україна погодиться купувати газ у Росії

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу у понеділок ввечері, передає Українська правда.

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За його словами, якщо "Газпром" погодиться внести тимчасові зміни в діючий контракт і якщо ціна буде нижчою, ніж та, яку пропонують з європейського напрямку, то "з точки зору мінімізації витрат споживачів і просто здорового глузду буде правильним купувати цей газ зі східного напрямку".

"Діалог зараз ведеться з цього приводу. "Нафтогаз" планує відновити імпорт газу в третьому кварталі, у нас є ще місяць", – заявив Коболєв, не назвавши конкретної ціни, яка обговорюється.

Нагадаємо, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів повідомила, що Україна не закуповує природний газ у російського газового монополіста "Газпрому" понад 5 місяців, оскільки країні вигідніше імпортувати його з європейських джерел.