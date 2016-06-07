На ЧАЕС завершено вивантаження ядерного палива з енергоблоку №1

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Сьогодні на Чорнобильській АЕС було завершено вивантаження відпрацьованого ядерного палива із енергоблоку №1. До цього від ядерного палива були повністю звільнені енергоблок №2 і №3. Роботи по вивантаженню блоків тривали 9 років. Після звільнення блоків ЧАЕС від відпрацьованого ядерного палива, рівень екобезпеки в зоні відчуження суттєво зросте", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього Семерак зазначив, що процес реінкарнації Чорнобильської зони активно триває.

"Мінприроди нині працює над розробкою нової програми розвитку, а в парламенті допрацьовується для ухвалення в другому читанні президентський законопроекту №4437, який дасть можливість розпочати перетворення зони відчуження на екологічно безпечну територію змін, реформ та інновацій", - додав міністр.

Нагадаємо, що 10 травня, на Чорнобильській атомній електростанції було розпочато роботи з перевезення пошкодженого відпрацьованого ядерного палива з блоку №1 Чорнобильської АЕС до басейну витримки СВЯП-1.