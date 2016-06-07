Саудівська Аравія затвердила план реформ щодо зниження залежності від нафти

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Як випливає з проекту програми, поширеного серед журналістів у Джидді (Саудівська Аравія), найбільший в світі експортер нафти буде дотримуватися видобутку на рівні 12,5 млн барелів на день до 2020 року.

З посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії агентство відзначає, що програма була затверджена кабінетом міністрів у понеділок, 6 червня.

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Згідно із схваленою програмою, передбачається скорочення субсидій на воду та електроенергію на 200 млрд ріалів до 2020 року. Нафтопереробні потужності королівства до 2020 року зростуть до 3,3 млн барелів у день. В кінці минулого року обсяг переробки нафти був на рівні 3,1 млн барелів на день, йдеться в щорічному звіті державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco, опублікованому минулого місяця.

Згідно з планами, до 2020 року Саудівська Аравія також буде виробляти 4% своєї енергії з відновлюваних джерел.

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Заступник наслідного принца Мохаммед бін Салман на початку цього року анонсував план глобальних реформ економіки країни, щоб зробити її менш залежною від доходів від продажу нафти на тлі зниження цін через глобальний надлишок. План також включає в себе продаж акцій Saudi Aramco до кінця 2018 року в ході первинного публічного розміщення (IPO).

Скорочення урядових витрат і зниження субсидій допоможуть знизити бюджетний дефіцит Саудівської Аравії до 13,5% ВВП в поточному році, порівняно з останнім показником у 16,3% ВВП, озвученими 25 квітня Міжнародним валютним фондом.