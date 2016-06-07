Війна за ринок нафти: Саудівська Аравія видавлює Росію з Європи

Ті, хто розраховував на продовження зростання котирувань головної годувальниці російського бюджету — нафти, занадто рано раділи. Саудівська Аравія продовжує цінову війну за європейський ринок нафти, знову знижуючи ціни. В першу чергу саудити конкурують з Іраном, але постраждає і Росія. При цьому про угоду щодо «заморожування» всі вже забули — великі гравці мають намір нарощувати видобуток, пише Газета.RU.

Саудівська Аравія знову грає на зниження. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на повідомлення держкомпанії СА Saudi Aramco, ціни на липневі нафтові ф'ючерси для північно-західної Європи будуть знижені на $0,35 за барель, для середземноморських країн — на $0,1. WSJ зазначає, що це пов'язано з загостренням конкуренції, викликаним відновленням нафтового постачання в Європу з боку Ірану. На сьогоднішній день Саудівська Аравія постачає в Європу близько 800 тис. барелів на добу, Іран — 400 тис. барелів, але планує довести ці обсяги до 700 тис. барелів.

На тлі зниження цін для Європи саудити збільшують ціну для США, вона зросте на $0,1 за барель.

Читайте такожСаудівська Аравія затвердила план реформ щодо зниження залежності від нафтиЗавідувач сектору економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів Сергій Агібалов вважає, що Саудівська Аравія намагається отримати максимум з кожного регіонального ринку. «У США зараз зростає попит на більш дешеву імпортну нафту, так як вона нижче якістю американської «сланцевої», — пояснює експерт. — Тому для США саудити підвищують ціни».

У Європі ж, навпаки, саудівська нафта стикається з конкуренцією, причому, за словами Агібалова, не стільки навіть з боку Ірану, скільки з боку Росії, яка збільшує поставки в цей регіон. У зв'язку з цим для ЄС Саудівська Аравія змушена давати додатковий дисконт.

Партнер компанії Rusenergy Михайло Крутіхін зазначає, що саудівська нафта, незважаючи на те, що вважається «легкою» (низькосірчаною), насправді швидше «середня», близька за характеристиками до російської Urals.

«Тому в північно-західній Європі може загостритися конкуренція з російською нафтою», — попереджає експерт.

Глава аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки Олександр Пасічник вважає, що локальний демпінг в Європі вдарить насамперед по європейським виробникам — Великої Британії та Норвегії. Та й в будь-якому разі поки що вплив буде не надто сильним. Однак зниження цін з боку Саудівської Аравії може виявитися лише початком.

«Цілком можливо, що Іран у відповідь знизить ціну на свою сировину ще більше, — каже Пасічник. — У нього ще є «запас міцності», ця країна вже давала дисконт у розмірі до $1 на барель.

Зворотний демпінг з боку Ірану може виявитися і значно сильніше. Наприклад, в середині березня «Газета.Ru» повідомляла, що Ісламська Республіка Іран продає частину своєї важкої нафти в Європі взагалі за $17 за барель при ринковій ціні на той момент близько $39-40. Якщо така цінова політика буде знову застосовуватися, це ще сильніше загострить конкуренцію.

Останнім часом ціна тримається біля позначки $50. На 18.00 мск у понеділок на міжконтинентальній біржі ICE в Лондоні барель північноморської нафти Brent, до ціни якого прив'язана вартість російської Urals, коштував $50,59 (+1,87%).

На зустрічі ОПЕК 2 червня у Відні країни — члени картелю знову не змогли домовитися про встановлення планки видобутку, що фактично розв'язало руки Саудівській Аравії та Ірану: і та, і інша країна мають намір нарощувати виробництво і змушені демпінгувати в боротьбі за ринок.

Саудити останнім часом все частіше заявляють про намір збільшити видобуток на родовищі Шайба, довівши його до 1 млн барелів на добу (+33%).