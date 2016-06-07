Сюрприз для "Газпрому": Єврокомісія буде оцінювати газові угоди до їх підписання

Єврокомісія може отримати доступ до договорів на постачання газу і міжурядових угод з енергетики до їх підписання. Таку пропозицію схвалила Рада Європейського союзу (ЄС) 6 червня, йдеться в прес-релізі Ради, пишуть "Ведомости".

Якщо Європарламент восени схвалить це рішення, то країни ЄС повинні будуть повідомляти Єврокомісії про плани розпочати переговори у сфері енергетики і – регулярно – про їх процес. Єврокомісія буде оцінювати майбутні угоди з постачання газу.

Рішення – один із структурних елементів енергостратегії, воно націлене на посилення "прозорості і стабільності" у відносинах з третіми країнами та посилення їх позицій в енергетичних переговорах, повідомляє прес-служба Ради.

Читайте такожКоболєв назвав умову, за якої Україна погодиться купувати газ у РосіїТема давно піднімається в рамках створення енергосоюзу, каже російський федеральний чиновник, формально рішення з російською стороною не обговорювалося. «Поки юристи не можуть визначити, які договори можуть надаватися – тільки нові або діючі – і які гарантії нерозголошення інформації буде надано», – міркує співрозмовник «Ведомостей». Енергосоюз повинен забезпечити прозорість формування умов газових контрактів, передусім за ціною, знижками і обсягами, говорить керуючий партнер юридичної компанії Art de Lex Дмитро Магоня. «ЄС хоче координувати цю роботу на наднаціональному рівні, щоб унеможливити тіньові угоди», – відзначає експерт. Європейцям здається, що такі мають місце у випадку з Угорщиною і Грецією, додає Магоня.

Єврокомісія продовжує війну з «Газпромом», вважає портфельний керуючий GL Asset Management Сергій Вахрамєєв. На думку заступника гендиректора Фонду національної енергобезпеки Олексія Гривача, газові угоди навмисно політизовані Брюсселем. Міжурядові угоди з іншими видами енергії виключені з процедури обов'язкової оцінки з боку Єврокомісії до їх підписання, вказує він.

Якщо приймуть нові правила, національні уряди країн ЄС остаточно втратять суверенітет в газовій сфері. Тому для Росії та інших постачальників принципово нічого не змінюється. Комерційні контракти на постачання газу з регулювання були виключені. Для маленьких країн ЄС питання реалізації великих проектів з третіми країнами буде остаточно закрито, каже Гривач.

Навряд чи рішення кардинально позначиться на становищі «Газпрому»

– поки у нього діють довгострокові договори, підкреслює Вахрамєєв. Якщо Єврокомісія буде перевіряти, наскільки конкурентоспроможні ціни в них, то Європу може чекати розчарування. У країнах з наявністю альтернативних постачальників (наприклад, в Італії та Німеччині) ціни «Газпрому» можуть бути навіть нижче, вказує Вахрамєєв. У країни Східної Європи, де «Газпром» займає домінуюче становище, навіть якщо ціна буде завищена, все одно більше ніхто не зможе поставляти газ, продовжує експерт. У рішення є позитивна сторона, вважає директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін: Єврокомісія побачить все розмаїття контрактів і відмовиться від бажання «причесати всіх під одну гребінку» і взяти під свій контроль. За словами федерального чиновника, «Газпром» вже розкрив усе, що міг, в рамках антимонопольного розслідування, йому не звикати.

Якщо Європарламент закріпить рішення міністрів енергетики країн ЄС своїм актом, Єврокомісія зможе втручатися в процес формування газових контрактів, вважає Магоня. «Переважно з «Газпромом», оскільки на перший погляд тільки він покриває 40% локальних потреб – умова, при якій Єврокомісія отримує право реагувати. Наприклад, вимагати переорієнтації покупців на альтернативних постачальників», – вважає юрист. Але «Газпром» зможе оскаржити дії Європарламенту і Єврокомісії в Європейському суді юстиції або укладати контракти як є – з загрозою їх блокування з боку Єврокомісії або подальшого оскарження покупцями в компетентних судах.

Представник Міненерго не відповів на запит «Ведомостей», «Газпрому» – відмовився від коментарів.