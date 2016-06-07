Світові ціни на нафту знову перейшли до зниження

Світові ціни на нафту у вівторок перейшли до зниження, нафта марки Brent знову дешевшає після досягнення напередодні максимального значення з 4 листопада 2015 року на тлі скорочення видобутку "чорного золота" в Нігерії, свідчать дані торгів.

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Станом на 08.35 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,2% - до 50,45. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,16%, - до 49,61 долара за барель, пише Прайм.

У понеділок вартість нафти впевнено зростала, а ціна еталона Brent піднімалася до значення 50,83 долара за барель - максимум з 4 листопада 2015 року. Основною причиною такої динаміки стало скорочення видобутку "чорного золота" в Нігерії.

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Видобуток нафти в Нігерії скоротився через атаки радикального угруповання "Месники дельти Нігера". ЗМІ повідомляли, що в п'ятницю угруповання підірвало два нафтопроводи, що належить компанії Shell. "Месники Дельти Нігера" також заявили про те, що угруповання здатне "довести видобуток нафти в Нігерії до нуля".

Однак у вівторок інвестори вирішили зафіксувати прибуток, отриманий днем раніше, що призвело до негативної динаміки на ринку. У той же час, як зазначає агентство Рейтер, позитивний імпульс зростання нафтових цін зберігається.