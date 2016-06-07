"Енергоатом" до кінця року підготує уточнене ТЕО щодо добудови Хмельницької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує до кінця поточного року підготувати уточнене техніко-економічне обґрунтування щодо добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це на зустрічі з журналістами розповів президент компанії Юрій Недашковський.

«Зараз робиться уточнене ТЕО. До кінця року ми його зробимо», - сказав Недашковський.

При цьому він нагадав, що уточнене ТЕО робиться у зв'язку з тим, що Україна відмовилася від планів щодо добудови АЕС з Росією і має намір здійснювати добудову з використанням обладнання чеської компанії Skoda, яке має інші характеристики.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2014 року на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив термін добудови атомних енергоблоків – 2018 рік. При цьому в програмі дій уряду повідомлялося, що завершити будівництво планується до 2020 року. У той же час, в документі не уточнювалося, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Недашковський в кінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Очікувалося, що замінити «Росатом» (основний акціонер «Атомбудекспорту») в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду з Російською Федерацією про добудову Хмельницької АЕС.

Між тим, в січні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося в держкомпанії «Енергоатом» і «Укренерго» з проханням вивчити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Міністерство бачить ризики з імовірним використанням існуючих будівельних конструкцій, що вимагає проведення додаткової незалежної експертизи їх міцності і відповідності вимогам безпеки експлуатації ядерних установок.

Крім того, на думку міністерства, залучення до будівництва чеської компанії Skoda також несе в собі ризики, оскільки її власником є юридична особа, зареєстрована в Російській Федерації.

12 травня 2016 року Україна денонсувала всі домовленості з Російською Федерацією про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.