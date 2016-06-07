У "Газпромі" заявили, що отримали лист від "Нафтогазу" з проханням відновити постачання газу

Голова російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що 6 червня компанія отримала офіційний лист від «Нафтогазу» з проханням про відновлення постачань газу.

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«Мова йде про дев'ять місяців: друге півріччя 2016 року і перший квартал 2017 року», — пояснив він, передає РБК.

Необхідність в прямих поставках російського газу Міллер пояснив скороченням поставок європейського газу до України.

«Добовий обсяг реверсу з Європи скоротився в червні в 6,4 раза порівняно з травнем, і в 16,8 раза порівняно з квітнем», - зазначив він.

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Поставки російського газу до України припинилися в листопаді минулого року. Тоді «Нафтогаз» вибрав весь передплачений російський газ, а нових заявок на поставку не направив.

Про те, що «Нафтогаз» веде з «Газпромом» переговори про відновлення закупівель з третього кварталу 2016 року, повідомив у понеділок голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв в ефірі «П'ятого каналу». За його словами, для відновлення закупівель ціна російського газу повинна бути нижчою, ніж та ціна, яку Києву пропонують з європейського напрямку.

Він підкреслив, що відновлення закупівлі газу в Росії буде правильним рішенням «з точки зору мінімізації витрат споживачів і просто здорового глузду», якщо «Газпром» погодиться «внести тимчасові зміни в існуючий контракт».