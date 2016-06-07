Доходи Росії від експорту газу впали майже на 30%

Доходи Росії від експорту газу в січні-квітні 2016 року склали 10,781 мільярда доларів, що на 28,9% менше показника за аналогічний період 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на дані російської Федеральної митної служби (ФМС).

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"У січні-квітні 2016 року Росія експортувала 66,2 мільярда кубометрів газу (зростання на 11,4% порівняно з січнем-квітнем 2015 року), у тому числі в країни далекого зарубіжжя - 53,2 мільярдів кубометрів (зростання на 20,9%), в країни СНД - 13 мільярдів кубометрів (зниження на 15,6%)", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році, за даними ФМС, Росія експортувала 185,5 мільярда кубометрів газу, отримавши 41,844 мільярди доларів доходу.

Як повідомляв УНІАН, експорт нафтопродуктів за січень-березень 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року знизився на 15,9% - до 38,526 мільйона тонн на 9,533 мільярда доларів в грошовому вираженні. З них експорт в далеке зарубіжжя склав 36,515 мільйона тонн на 8,806 мільярда доларів: бензину - 668,3 тисячі тонн на 230,7 мільйона доларів, дизельного палива - 11,256 мільйона тонн на 3,438 мільярда доларів.