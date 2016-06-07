Вартість Brent вперше з жовтня перевищила $51

Вартість бареля нафти Brent на торгах у вівторок перевищила 51 долар, повідомляє РБК.

"Ціна нафти Brent на торгах у Лондоні у вівторок вперше з 12 жовтня 2015 року перевищила позначку в 51 долар за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 14:10, ціна ф'ючерсних контрактів на нафту Brent з постачанням в серпні досягала 51,06 долара. Це на 1,01% вище ціни закриття попереднього дня торгів.

Востаннє вище за позначку 51 долар за барель нафта Brent торгувалася 12 жовтня 2015 року. Того дня в ході торгів вартість нафти сягнула на піку 53,31 долара.

Ринок нафти реагує на ослаблення долара, яке може зберігатися найближчим часом, - доти, доки в США не вийдуть сильні макроекономічні дані, йдеться в звіті Сбербанку CIB, опублікованому у вівторок вранці.

Судячи з динаміки нафтових ф'ючерсів, вартість нафти Brent може досягти 51 долар за барель і навіть піти вище, прогнозують експерти банку (на момент виходу звіту Brent торгувалася нижче 51 долара за барель). Але стійкість цього тренда викликає сумніви, попереджають вони.