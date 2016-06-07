У "Нафтогазі" розповіли про лист "Газпрому": пропонують встановити конкурентну ціну

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від російського монополіста "Газпрому" на рівні "хаб мінус транспорт", тобто ціну "Газпрому" на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Закупівля газу у "Газпрому" можлива, якщо російська компанія запропонує нижчу ціну, ніж європейські постачальники. "Нафтогаз" вважає економічно обґрунтованою ціною газу від "Газпрому" ціну на рівні "хаб мінус транспорт", - говориться в повідомленні компанії.

Згідно з даними прес-служби, сьогодні "Нафтогаз" купує газ у європейських постачальників за формулою "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до європейського хабу по території України та країн ЄС). Якщо "Газпром" зможе запропонувати ціну, яка нижча за ціну європейських постачальників, тоді вона буде розглянута "Нафтогазом".

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Також повідомляється, що "Нафтогаз" звернувся до "Газпрому", щоб він надав свої пропозиції щодо постачання газу (ціна, обсяг і інші параметри) на наступні три квартали на умовах "зимового пакету".

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 доларів за тисячу кубометрів, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку якщо "Газпром" запропонує прийнятну ціну на паливо.

26 травня Насалик заявив, що Україна має намір до 2020 року повністю перейти на газ власного видобутку і відмовитися від імпорту.