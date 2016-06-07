Заступником міністра енергетики може стати скандальний екс-керівник "Макіїввугілля" Толчин - ЗМІ

Колишній генеральний директор державного підприємства з видобутку вугілля «Макіїввугілля» Станіслав Толчин, відомий розкішним життям та низкою корупційних скандалів, призначений на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості.

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За відповідне рішення уряд проголосував на своєму засіданні 1 червня. Наразі постанову про призначення для вступу Толчина на посаду повинен підписати прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Погодитися з пропозицією міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика щодо введення додатково посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, а також призначення Станіслава Толчина заступником міністра», – йдеться у витязі з протоколу засідання Кабінету міністрів, що є у розпорядженні редакції програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Толчин обіймав посаду гендиректора держпідприємства «Макіїввугілля» упродовж 2006–2012 років. У 2013–2015 роках очолював Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.

Толчин неодноразово ставав фігурантом корупційних скандалів. У 2011 році прокурор Донецької області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) стосовно гендиректора одного з підприємств, та оголосив його у розшук. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що справа стосується «Макіїввугілля» та Толчина. Утім сам Толчин тоді це публічно заперечував.

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Пізніше Контрольне ревізійне управління (зараз – Державна фінансова інспекція), провівши ревізію на держпідприємстві після відсторонення Толчина від посади гендиректора, встановило «недостачу понад 454 тисячі тонн вугілля на загальну суму 377,1 мільйона гривень».

У 2014 році Центр протидій корупції звинувачував Толчина у покриванні корупційних схем. За даними ЦПК, обіймаючи посаду голови територіального відділення Антимонопольного комітету Києва, він затягував розгляд справ з фактів корупції. Зокрема, не реагував на факти зловживань в «Укрпошті» та Державному управлінні справами.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Станіслав Толчин є засновником зареєстрованих в Донецьку та Макіївці товариств з обмеженою відповідальністю «ДК-Консалтинг Плюс» та «Донбасзалізобетон» відповідно.

Толчин відомий своїми розкішним як для державного службовця стилем життя. Зокрема, під час його перебування на держслужбі Толчина неодноразово бачили за кермом люксових автомобілів, серед яких Ferrari, Maserati, Bentley, Mersedes S-класу, Range Rover, Hammer. Проживає він у елітних будинках під Києвом. Згідно з декларацією Толчина за 2014 рік, загальна сума його доходу склала лише трохи більше 111 тисяч гривень, членів сім’ї – 890 тисяч гривень.

Міністр енергетики на вугільної промисловості Ігор Насалик відмовився коментувати це призначення, пояснивши, що він наразі за кордоном.

Станіслав Толчин поклав слухавку, почувши запитання журналістів про його призначення.