Порошенко назвав орієнтовну ціну імпортного газу поточного року

Україна розраховує закуповувати імпортний газ поточного року за ціною в середньому 160-180 доларів за тисячу кубометрів, а сприятиме цьому диверсифікація джерел постачання, а також загальносвітові тенденції на ринку нафти та нафтопродуктів.

Про це сказав президент України Петро Порошенко, відкриваючи засідання Національної ради реформ, повідомили в прес-службі глави держави.

Порошенко підкреслив, що завдяки запуску європейських маршрутів постачання газу в Україну обсяг імпорту палива з країн ЄС 2015 року до 1,7 рази перевищив обсяг імпорту палива з Росії, яка донедавна вважалася єдиним джерелом постачання природного газу для нашої країни.

"Вже сьогодні ми не ходимо з простягнутою рукою і не просимо, чи не дасть нам країна-агресор трохи газу. Це до нас стукають у двері і пропонують: не купили б ми трохи російського газу за конкурентною ціною", - цитує Порошенка прес-служба.

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Крім того, за словами голови держави, значний імпульс дає викорінення корупції в енергосекторі і повернення державного контролю над підприємствами. Порошенко нагадав, що ключові компанії "Енергоатом", "Нафтогаз України", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Центренерго" сумарно наростили прибуток на 10 мільярдів гривень.

"Диверсифікація маршрутів енергопостачання, поява конкурентних джерел в сукупності зі зниженням світових цін на нафту і газ дозволили знизити ціну на газ з 337 доларів за тисячу кубометрів у першому кварталі 2015 року до 227 доларів в четвертому кварталі 2015 року. І на цей рік ми говоримо про ціну 160-180 доларів за тисячу кубометрів, – сказав Порошенко. – У позаминулому році дефіцит бюджету "Нафтогазу" становив 110 мільярдів гривень, і я дуже сподіваюся, що цього року в нас буде нульовий дефіцит. Ми можемо впевнено про це говорити – виходимо в нуль".

Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 доларів за тисячу кубометрів, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року. Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина та Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції "Газпромом" прийнятної ціни на паливо.

При цьому "Нафтогаз" вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від російського монополіста "Газпрому" на рівні "хаб мінус транспорт", тобто ціну "Газпрому" на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.