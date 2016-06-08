Нафта дорожчає на даних про скорочення запасів у США

Світові ціни на нафту в середу зростають на тлі даних Американського інституту нафти (API), які свідчать про скорочення запасів "чорного золота" в країні, і в очікуванні статистики Міненерго США, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:39 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,16% - до 51,52 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,34%, до 50,53 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВійна за ринок нафти: Саудівська Аравія видавлює Росію з Європи

Згідно доповіді API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися трохи більше, ніж прогнозували експерти - на 3,560 мільйона барелів. Аналітики очікували скорочення на 3,5 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зменшилися на 1,3 мільйона барелів, запаси бензину при цьому зросли на 0,7 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 0,270 мільйона барелів.

"Тепер інвестори чекають дані про запаси нафти в США від Міненерго країни, які буде опубліковано пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, протягом тижня, що завершився 3 червня, вони знизилися на 2,740 мільйона барелів, до 532,96 мільйона барелів", - підкреслює видання.

"Ціни 50 (доларів за барель - ред.) прийшли швидко, і на даний момент здається, що будуть утримуватися на цьому рівні", - цитує видання The Wall Street Journal менеджера по роботі з клієнтами OM Financial Стюарта Іва (Stuart Ive).