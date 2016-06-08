Третій енергоблок Запорізької АЕС успішно пройшов перевірку МАГАТЕ

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели чергову планову перевірку третього енергоблоку Запорізької АЕС, яка пройшла успішно і без зауважень.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства "Енергоатом".

"З 4 по 7 червня 2016 року інспекторами МАГАТЕ була проведена чергова планова інспекція енергоблоку №3 Запорізької АЕС... Як зазначив начальник відділу ядерної безпеки Сергій Клімов, інспекція проведена успішно і без зауважень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інспекція проходила в рамках міжнародної Угоди між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Запорізька АЕС відключила від енергосистеми країни блок №3 для проведення капітального ремонту. Блок вже 53-ю добу знаходиться в ремонті.

Інспектори МАГАТЕ з 31 травня по 1 червня провели чергову планову інспекцію першого і другого енергоблоків Рівненської АЕС.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 мільйон кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію 1984 року, другий – 1985 року, третій – 1986 року, четвертий – 1987, п'ятий – 1989, шостий – 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.