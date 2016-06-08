Прибуток найбільшої російської нафтової компанії впав у 4 рази

Чистий прибуток "Роснафти" за МСФЗ в першому кварталі 2016 року знизився у 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 214,7 мільйона доларів, повідомляє Прайм з посиланням на звітність компанії.

"Чистий прибуток виявився гіршим за консенсус-прогнозу в 38,5 мільярда рублів (590,4 мільйона доларів)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що виручка "Роснефти" знизився на 20,7% - до 16,07 мільярда доларів, опинившись майже на рівні прогнозу (16,02 мільярда доларів).

Показник EBITDA скоротився на 14,4% та склав 4,18 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, уряд Росії до кінця 2016 року планує приватизувати 19,5% "Роснефти". Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв говорив 24 травня, що без цієї угоди неможливо виконати федеральний бюджет на цей рік з дефіцитом 3%. Консультантом угоди буде італійський банк Intesa Sanpaolo.