"Нафтогаз" висунув "Газпрому" умови купівлі газу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" звернувся з листом до російського газового монополіста "Газпрому", в якому запропонував розглянути додаткову угоду, яка дозволить закуповувати "Нафтогазу" не гарантованих 3 мільярдів кубометрів газу на місяць за умовами діючого контракту, а тільки необхідний для України обсяг.

Про це в ефірі програми "Шустер Live. Будні", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Ми запропонували "Газпрому" додаткову угоду до угоди 2009 року, яка дозволить нам купувати не гарантовані 3 мільярди кубометрів газу щомісяця, як цього вимагає чинний контракт, а саме той обсяг і на тих умовах, які потрібні нам як "Нафтогазу", - сказав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 доларів за тисячу кубометрів, що на 34% менше, ніж у першому кварталі 2015 року.

Основними постачальниками в цей період виступали Польша, Угорщина і Словаччина. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції "Газпромом" прийнятної ціни на паливо.

7 червня "Нафтогаз України" звернувся з листом до "Газпрому", що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від "Газпрому" на рівні "хаб мінус транспорт", тобто ціну "Газпрому" на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу.

Згідно з даними прес-служби, "Нафтогаз" купує газ у європейських постачальників за формулою "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до європейського хабу по території України та країн ЄС). Якщо "Газпром" зможе запропонувати ціну, яка нижче ціни європейських постачальників, тоді вона буде розглянута "Нафтогазом".