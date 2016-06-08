Світові ціни на нафту оновили 8-місячний максимум

Ціни на нафту продовжують зростати третій день поспіль, сягнувши максимуму протягом вісім попередніх місяців, повідомляє Прайм.

"За даними торгів на 12:38 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,91% - до 51,91 долара за барель. Пізніше в ході торгів Brent досягла 52 доларів за барель вперше з 12 жовтня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI додавала 0,73% і торгувався на рівні 50,74 долара за барель.

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"Згідно доповіді API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися трохи більше, ніж прогнозували експерти — на 3,56 мільйона барелів. Аналітики очікували скорочення на 3,5 мільйона барелів. Тепер інвестори перебувають в очікуванні даних про запаси нафти в США від Міненерго країни, які будуть опубліковані пізніше в середу", - зазначає видання.

Ринок підтримують також торговельні дані з Китаю, згідно з яким китайський експорт знизився значніше, ніж очікувалося, в травні, в той час як показник імпорту перевершив прогнози, зміцнивши надії на те, що економіка другого найбільшого в світі споживача нафти може відновлюватися.

Крім того, на нафтові ціни впливає ситуація з атаками на інфраструктуру нафтової галузі Нігерії. Перебої, спричинені такими нападами озброєних терористів призвели до найнижчого протягом останніх 20 років рівня виробництва в країні. Міністр нафти Нігерії Еммануель Качікву заявив, що видобуток скоротився до 1,5-1,6 мільйона барелів на добу з 2,2 мільйона станом на початку року.